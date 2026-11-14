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Giriş Tarihi: 14.11.2026

A Ligi’nde nasıl kalırız? 1 puan bile çok değerli

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A Ligi’nde nasıl kalırız? 1 puan bile çok değerli
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, yine puanla tanışamadı ve grubunu sonuncu bitirmesi kesinleşti. Yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak olan Ay-Yıldızlı ekibimizin doğrudan küme düşmemesi ve A Ligi'nde kalması için diğer grupların sonuncularından en az ikisini geride bırakması gerekiyor. 4 grup arasında en kötü iki grup dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne düşerken, en iyi iki grup dördüncüsü B Ligi'nin grup ikincileriyle play-off oynuyor. Play-off'u kazanan A Ligi'nde kalıyor, kaybeden B'ye düşüyor. Türkiye'nin diğer grupları son sırada bitiren takımlar arasındaki yeri, B Ligi'ne düşüp düşmeme konusunda belirleyici olacak. Millilerin, Fransa'da alacağı bir puan dahi diğer karşılaşmalardan çıkacak sonuçlara bağlı olarak en iyi sonuncu olma konusundaki şansımızı artırabilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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A Ligi’nde nasıl kalırız? 1 puan bile çok değerli
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