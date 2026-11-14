A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında!

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde ilk puan ya da puanlarını Fransa deplasmanında almak istiyor. Türkiye, oynadığı 5 maçın tamamını kaybederken, ayrıca grubun tek puansız takımı konumunda. Fransa ise 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım'ın A Ligi'nde yoluna devam edebilme ihtimali de devam ediyor. 4 grup sonuncusu arasından iki takım doğrudan bir alt lige düşecek. Diğer iki takım ise A Ligi'nde kalabilmek için play-out oynayacak.

A Ligi'nde şu anda 3 grupta son sırada yer alan takımların puanları bulunmuyor. 1'inci grupta Türkiye, 0 puan ve -10 averajla son sırada yer alırken, 2'nci grubun puansız takımı Sırbistan'ın averajı -7. 3'üncü grupta ise Çekya 0 puan ve -10 averajla son sırada bulunuyor. 4'üncü grupta son maçlar öncesinde son sırada yer alan Norveç'in puanı ise 3. Bu takımlar son maçlar öncesinde de puanla tanışamazsa A Ligi için play-out oynayacak takımlar, averajla belli olma ihtimali bulunuyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNÜYOR, OZAN KABAK CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda sarı kart cezası nedeniyle İzmir'deki Belçika maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, cezasını tamamladı. Tecrübeli savunmacı, yarın oynanacak mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Öte yandan Belçika maçında sarı kart gören Ozan Kabak ise yarınki maçta görev alamayacak. 26 yaşındaki savunmacı, Fransa karşılaşmasında görev alamayacağı için izin alarak milli takım kafilesinden ayrıldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör