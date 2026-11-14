A Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır!

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa ile yapacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'nda teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yöneticileri de takip etti.
Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele yarın TSİ 22.45'te başlayacak.