Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Romanya - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 14.11.2026 18:08

A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Romanya - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’un 5. maçında Romanya ile Polonya karşı karşıya gelecek. Zorlu maç canlı yayınla A Para’da!

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A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Romanya - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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Romanya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Polonya'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Nationala Arena'da oynanacak.

Kritik müsabakada Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer düdük çalacak. VAR'da Manuel Schüttengruber görev alacak.

Romanya - Polonya karşılaşması A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kritik maç saat 22.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Romanya: Hindrich, Ratiu, Draguşin, Ilie, Eissat, Ghita, Dragomir, Marin, Man, Coman, Birligea.

Polonya: Abramowicz, Cash, Kedziora, Kiwior, Frankowski, Nowak, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Zalewski, Zukowski.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #ROMANYA #POLONYA #A PARA
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A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Romanya - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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