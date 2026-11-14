A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Romanya - Polonya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Romanya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un 5. maçında Polonya'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Nationala Arena'da oynanacak.
Kritik müsabakada Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer düdük çalacak. VAR'da Manuel Schüttengruber görev alacak.
Romanya - Polonya karşılaşması A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Kritik maç saat 22.45'te başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Romanya: Hindrich, Ratiu, Draguşin, Ilie, Eissat, Ghita, Dragomir, Marin, Man, Coman, Birligea.
Polonya: Abramowicz, Cash, Kedziora, Kiwior, Frankowski, Nowak, Zielinski, Szymanski, Urbanski, Zalewski, Zukowski.