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Giriş Tarihi: 14.11.2026 19:12

Ankaragücü'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı!

Ankaragücü, teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Ankaragücü’nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı!
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2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Recep Karatepe ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik direktörümüz Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, gösterdiği özveri ve katkılardan dolayı Recep Karatepe'ye teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Başkent ekibi, grupta oynadığı 10 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANKARAGÜCÜ
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Ankaragücü'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı!
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