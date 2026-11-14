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Giriş Tarihi: 14.11.2026 18:30

Fenerbahçe, Kocaelispor hazırlıklarına eksiklerle devam etti!

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etti.

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Fenerbahçe, Kocaelispor hazırlıklarına eksiklerle devam etti!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, salonda yapılan core çalışmasıyla idmana başladı. Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan milli takımlarda olan Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Vedat Muriqi, Kojo Oppong, Dorgeles Nene, Ognjen Mimovic ve Romelu Lukaku da antrenmanda yer alamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Fenerbahçe, Kocaelispor hazırlıklarına eksiklerle devam etti!
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