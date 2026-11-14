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Giriş Tarihi: 14.11.2026 22:17

Fransa, Türkiye maçına hazır!

Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

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Fransa, Türkiye maçına hazır!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup son maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Fransa Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda sakatlığı sebebiyle İtalya maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe de yer aldı.

Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele yarın TSİ 22.45'te başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KYLİAN MBAPPE #ZİNEDİNE ZİDANE #FRANSA #TÜRKİYE
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Fransa, Türkiye maçına hazır!
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