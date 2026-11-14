Fransa, Türkiye maçına hazır!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup son maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Fransa Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'ndaki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanda sakatlığı sebebiyle İtalya maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe de yer aldı.
Fransa ile Türkiye arasındaki mücadele yarın TSİ 22.45'te başlayacak.