Gaziantep FK’da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda milli takımlarda bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena yer almadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.