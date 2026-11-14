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Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:50

Gaziantep FK'da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü.

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Gaziantep FK’da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda milli takımlarda bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena yer almadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Gaziantep FK'da Gençlerbirliği mesaisi devam etti!
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