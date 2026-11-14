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Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:11

Göztepe'de Janderson sessiz kaldı!

Trendyol Süper Lig'de milli araya 15 puan toplayıp 10'uncu sırada giren Göztepe'de Brezilyalı golcü Janderson siftah yapamayan tek forvet olarak kaldı.

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Göztepe’de Janderson sessiz kaldı!
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Geçen sezondan bu yana Göztepe formasını terleten 28 yaşındaki Janderson, Süper Lig'de geride kalan 11 maçta henüz gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist yapabildi.

Geçen sezon da benzer bir durum yaşayan Janderson ilk 11 haftada yalnızca 1 kez ağları sarsabildi. 2025-2026 sezonunda 33 maça çıkan oyuncu toplamda 6 gol atabildi. Göztepe'nin diğer golcüleri ise şu ana kadar taraftarı mutlu etmeyi başardı.

Özellikle Juan Silva attığı gollerle dikkat çeken isim oldu. Sezon başında son anda Rus ekibi CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmeyen Juan takımda kaldı. İlk haftalarda yedek kulübesine çekilen 25 yaşındaki Brezilyalı, 11 maçta 7 gol atarak takıma büyük katkı sundu.

HENRIQUE İLK 6 HAFTA SUSKUNDU

Göz-Göz'ün diğer Brezilyalı forveti Andre Henrique ise ilk 6 haftada suskun kaldı. 7'nci haftada deplasmanda 4-0 kazanılan Eyüpspor maçında hat-trick yapan Henrique, Fenerbahçe müsabakasında ise zaferi getiren isim oldu. Fenerbahçe deplasmanında Göztepe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydeden Henrique taraftarın sevgisini kazandı. Nijerya asıllı İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ise 2 golle oynadı.

ARMSTRONG FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

10 müsabakada sadece 2 kez ilk 11 gören Armstrong deplasmanda 3-3 berabere biten Samsunspor ve Kadıköy'de 2-1 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Sakatlıklarla boğuşan Ürdünlü santrfor İbrahim Sabra ise adeta kayıplara karıştı. Tedavisi tamamlanan 20 yaşındaki oyuncunun idmanlarda yer alacağı ifade edildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ANDRE HENRİQUE #SİNCLAİR ARMSTRONG #İBRAHİM SABRA #GÖZTEPE #JANDERSON
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Göztepe'de Janderson sessiz kaldı!
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