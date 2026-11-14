Heyecan hız kesmiyor

Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. A Ligi 4. Grup'ta geride kalan 4 maçını da kazanan ve lider durumda bulunan Portekiz, takipçisi Danimarka ile sahasında karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo'nun emekliliğini açıkladığı kırmızıyeşillilerde futbolcular, mücadeleye 7 numaralı formalarla çıkarak Ronaldo'yu onurlandıracak.

Saat 22.45'teki müsabaka, A Haber'den yayınlanacak. Aynı grupta sadece 1 galibiyeti olan Erling Haaland'lı Norveç ise Galler'i ağırlayacak. 20.00'deki karşılaşma, A Haber ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. B Ligi 4. Grup'ta 22.45'teki İsveç- Bosna-Hersek maçı A Spor; Romanya-Polonya müsabakası A Para'da olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör