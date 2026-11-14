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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Hollanda evinde Yunanistan’ı dağıttı 7-0

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Hollanda evinde Yunanistan’ı dağıttı 7-0
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Uluslar A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda, sahasında Yunanistan'ı tarihi farkla sahadan sildi. A HABER ekranlarından yayınlanan müsabakada Portakallar, rakibini 7-0 mağlup etti. Goller 6. dakikada Summerville, 12, 18 ve 33'te Reijnders, 40 ve 59'da Timber, 61'de Malen'den geldi. Tijjani Reijnders, Hollanda Milli Takımı formasıyla kariyerindeki ilk hattrick'i yaptı. Gruptaki üçüncü galibiyetini alan Hollanda, puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini yaşayan Yunanistan ise 8 puanda kaldı. Uluslar Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şu şekilde: A Ligi 2. Grup Sırbistan-Almanya: 1-3, B Ligi 1. Grup İskoçya- Kuzey Makedonya: 2-1, Slovenya-İsviçre: 0-0, C Ligi 3. Grup Moldova-Kazakistan: 2-1, Slovakya- Faroe Adaları: 2-2, C Ligi 4. Grup Lüksemburg- Estonya: 0-1, Bulgaristan-İzlanda: 0-5, D Ligi 1. Grup Andorra-Cebelitarık: 2-0, D Ligi 2. Grup Lihtenştayn-Azerbaycan: 0-1.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#YUNANİSTAN
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