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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Horoz’a karşı tanıdık hakem

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Horoz’a karşı tanıdık hakem
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile deplasmanda karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Robert Jones 4. hakem olarak atanırken VAR'da Darren England, AVAR'da ise Michael Salisbury olacak. 41 yaşındaki Kavanagh, Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın son oynadığı ve 2-0 kazandığı Stuttgart maçını da yönetmişti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Horoz’a karşı tanıdık hakem
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