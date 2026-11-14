Horoz’a karşı tanıdık hakem

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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile deplasmanda karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Robert Jones 4. hakem olarak atanırken VAR'da Darren England, AVAR'da ise Michael Salisbury olacak.