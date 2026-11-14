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Giriş Tarihi: 14.11.2026 12:48

İspanya'da ölümcül çarpışmaya sebep olan Jesus Owono'nun cezası açıklandı!

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine sebep olan sert müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'nun cezasını duyurdu.

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İspanya’da ölümcül çarpışmaya sebep olan Jesus Owono’nun cezası açıklandı!
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İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine sebep olan sert müdahalesi nedeniyle Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesinden yapılan açıklamada, Owono'nun rakibine karşı aşırı güç kullandığı, davranışın niteliği ve olayın koşulları göz önüne alındığında en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygulanmasının doğru olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2 Kasım'da oynanan karşılaşmanın 90+7. dakikasında, orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Kalbi duran 30 yaşındaki Tenerifeli futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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İspanya'da ölümcül çarpışmaya sebep olan Jesus Owono'nun cezası açıklandı!
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