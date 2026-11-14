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Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:28

Konyaspor, Kayserispor'u 2 golle geçti!

Milli arada özel maçta Kayserispor'u konuk eden Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Konyaspor, Kayserispor’u 2 golle geçti!
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

Teknik Direktör İlhan Palut karşılaşmaya; Bahadır Han Güngördü, Ahmet Oğuz, Da Mata, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Emir Bars, Jackson Muleka ve Enis Destan 11'i başladı. Müsabakanın ikinci yarısında; Egemen Aydın, Atilla Saltı, Mücahit İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Ayberk Bayramoğlu, Mehmet Ali Gökmen, Ramazan Özkan, Efe Seçil, Mustafa Muhammed Alim Barış Bilge, Muhammed Arda Var, Alphq Kabinet Fofana ve Yiğit Ökten görev aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 69 ve 89. dakikalarda Mustafa Muhammed'in golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #KONYASPOR #KAYSERİSPOR
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Konyaspor, Kayserispor'u 2 golle geçti!
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