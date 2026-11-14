Maç Özeti İzle | Macaristan, Gürcistan’ı deplasmanda yıktı!

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 5. maçında Macaristan ile kozlarını paylaştı.
Macaristan, Gürcistan deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.
Kritik müsabaka A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada kendi kalesine Lasha Dvali ile 85. dakikada Barnabas Varga kaydetti.
Bu sonucun ardından Macaristan puanını 10'a yükseltti.
Gürcistan 2 puanda kaldı ve haftayı son sırada kapattı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ…
GOL İZLE | Gürcistan 0-1 Macaristan (Lasha Dvali K.K.)
GOL İZLE | Gürcistan 0-2 Macaristan (Barnabas Varga)