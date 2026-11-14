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Giriş Tarihi: 14.11.2026 22:21

Maç Özeti İzle | Macaristan, Gürcistan’ı deplasmanda yıktı!

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup’un 5. maçında Gürcistan’ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Maç Özeti İzle | Macaristan, Gürcistan’ı deplasmanda yıktı!
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Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'un 5. maçında Macaristan ile kozlarını paylaştı.

Macaristan, Gürcistan deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Kritik müsabaka A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada kendi kalesine Lasha Dvali ile 85. dakikada Barnabas Varga kaydetti.

Bu sonucun ardından Macaristan puanını 10'a yükseltti.

Gürcistan 2 puanda kaldı ve haftayı son sırada kapattı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ…

GOL İZLE | Gürcistan 0-1 Macaristan (Lasha Dvali K.K.)

GOL İZLE | Gürcistan 0-2 Macaristan (Barnabas Varga)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GÜRCİSTAN #MACARİSTAN #UEFA ULUSLAR LİGİ #A SPOR

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Maç Özeti İzle | Macaristan, Gürcistan’ı deplasmanda yıktı!
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