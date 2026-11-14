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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Osimhen’siz de atıyor!

Sarı-kırmızılıların Süper Lig’de 27 golünü tam 12 farklı futbolcu ağlara yolladı. Hücumda Victor Osimhen’in ayaklarına bakan Cimbom’un skor katkısı artık takım geneline yayılıyor

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UĞUR ÇEM UĞUR ÇEM
Osimhen’siz de atıyor!
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Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray, bu sezon stoperden forvete her bölgeden tabela katkısı aldı. Attığı 27 golle ligin en çok ağları sarsan üçüncü takımı durumundaki Aslan'ın golleri tam 12 farklı isimden geldi. Bu dönemle birlikte son 3 sezonda hücumda Victor Osimhen'e bağımlı olan Cimbom'da artık skor yükü takımın geneline yayılıyor. Oynanan 11 haftada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Victor Osimhen ve Deniz Gül fileleri havalandırdı.

ASLAN'IN SAMBACISI GABRIEL SARA ZİRVEYE OYNUYOR
Sarı-kırmızılıların asist performansı da büyülüyor. 9 futbolcunun arkadaşlarını beslediği takımda Gabriel Sara, 5 gol pasıyla öne çıkıyor. Krallık yarışında Trabzon'dan Ernest Muçi'nin (6) ardından 2. sırada yer alıyor. Gol atan Deniz, Leao, Abdülkerim ve Lemina dışındaki isimler asist katkısı yaparken ağları havalandıramayan Jakobs asistle skoru destekledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY
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Osimhen’siz de atıyor!
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