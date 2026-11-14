Sağ kanada Kubo

VACLAV Cerny ve Ernest Poku'dan sağ kanatta beklenen verimi göremeyen Beşiktaş'ın, Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. İspanyol basınından Todo Mercado, siyah-beyazlıların Japon futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirtirken, La Liga ekibinin 20 milyon Euro'nun altında tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi. Beşiktaş'ın bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedeflediği de aktarıldı. Real Sociedad ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Kubo'nun daha fazla forma giyebilmek adına İspanya dışında bir ligde oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. Sağ kanadın yanı sıra orta saha ve defansa takviye yapmak isteyen Kartal'ın yabancı kontenjanında yer açabilmesi için en az 3 futbolcu göndermesi gerekiyor. Listenin başında Rashica yer alıyor. Cerny ve Poku da adaylar arasında.

Arroyo piyangosu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Keny Arroyo, Cruzeiro'da gösterdiği performansla dikkatleri çekti ve Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Oyucunun başka bir takıma transfer olması halinde siyah-beyazlılar, bonservis gelirinden yüzde 10 pay alacak. Arroyo'yu 8 milyon Euro'ya Cruzeiro'ya satan Beşiktaş, genç futbolcunun 25 maç barajına ulaşması nedeniyle yapılan anlaşma gereği kasasına 500 bin Euro daha koymuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör