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Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:41

Samsunspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının çalışmalarını Samsunspor U19 Takımı ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

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Samsunspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı!
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Samsunspor, U19 Takımı ile yaptığı hazırlık maçıyla Galatasaray karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde oynanan karşılaşmada futbolcuların maç kondisyonlarını korumaları ve saha içi uyumlarını geliştirmeleri hedeflenirken, teknik heyet de oyuncuların son durumlarını değerlendirme fırsatı buldu.

Hazırlık maçında bu sezon az forma şansı bulan Jaurs Assoumou, Emre Kılınç, Elayis Tavşan, Enes Albak, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Haluk Mustafa Tan ve Afonso Sousa'nın yanı sıra birçok maçta forma giyen ancak milli takımlarına gitmeyen Tanguy Coulibaly, Mohamed Bayo, Antoine Sekongo ve Elliot Watt de görev aldı.

Karadeniz temsilcisi, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Samsunspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı!
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