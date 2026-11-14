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Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:37 Son Güncelleme: 14.11.2026 15:39

Serdar Aziz'den bomba sözler: "Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten farklı"

Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formalarını giyen Serdar Aziz, A Spor'a yaptığı özel açıklamada, "Fenerbahçe büyüklüğü; ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür" derler ya... Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten farklı. " dedi.

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Serdar Aziz’den bomba sözler: Fenerbahçe’nin büyüklüğü gerçekten farklı
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Kariyerinde Bursaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi önemli takımların formasını terleten eski milli futbolcu Serdar Aziz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz, "Galatasaray ve Fenerbahçe, çok büyük kulüpler. Fenerbahçe'ye geldiğimde kendimi kanıtlamak zorunda olduğumu hissettim. Avrupa'ya gidebilirdim ama Fenerbahçe'de oynamak istedim. Bursaspor döneminde Avrupa'dan birçok teklif aldım. Inter'e gitmeye çok yakındım ama kulüpler anlaşamayınca Galatasaray'a transfer oldum." dedi.

Serdar Aziz'den A Spor'a özel açıklamalar! | İZLE

"FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ FARKLI"

Aziz, "Son yıllarda Galatasaray'ın daha başarılı sezonlar geçirdiğini görüyoruz, bu bir gerçek ama bana göre Fenerbahçe, her zaman Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Hatta bana göre dünya kulüplerinden bir tanesi. Bunu Fenerbahçe'de oynarken tekrar hissettim. "Fenerbahçe büyüklüğü; ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür" derler ya... Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten farklı. Bana göre Fenerbahçe, dünyada çok büyük bir kulüp. Sadece eksiği şampiyonluklar. Zaten şampiyonluklar da gelirse, önünde kolay kolay kimsenin durabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

"ANTRENÖR OLARAK ŞAMPİYON OLMAK İSTERİM"

Son olarak Serdar Aziz, "Aslında futbol oynamayı bıraktım uzun zaman oldu bunun açıklamasını yapamamıştım. Geçenlerde bunu dile getirdim. Futbolu bıraktığımı söyleyebilirim ama futbolun içinde olmaya devam edeceğim. Fenerbahçe'de futbolcuyken yaşayamadığım şampiyonluğu, bir gün nasip olursa Fenerbahçe'de antrenör olarak yaşamak isterim.." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Serdar Aziz'den bomba sözler: "Fenerbahçe'nin büyüklüğü gerçekten farklı"
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