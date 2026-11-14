Trabzonspor’un Zenit maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trabzonspor, Zenit ile yarın TSİ 17.00'de oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerin kamp kadrosunda 20 oyuncu yer aldı.

Reis, milli ara nedeniyle kadroya genç oyuncuları kattı.

Trabzonspor'un, Zenit ile oynayacağı özel maç kadrosu şöyle:



"Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör