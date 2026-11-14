U17 Milli Futbol Takımı, Macaristan’ı 4 golle yıktı!

U17 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur 11. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı 4-0 mağlup etti.

Of İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını milli takım, 20. dakikada Rıdvan Harman'ın golüyle 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, 51. dakikada penaltıdan Esad Muhammed Deniz, 64. dakikada Yiğit Kabaktaş ve 74. dakikada Edvin Piroth'un kendi kalesine attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Kuzey Makedonya, San Marino'yu 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından grupta 2'de 2 yapan Türkiye ve Kuzey Makedonya, son müsabakalar öncesi 2. tura yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, 11. Grup'taki son maçında 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör