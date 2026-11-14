Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 01:23

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan 8 maçla geride kaldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
UEFA Uluslar Ligi’nde günün sonuçları!
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası 8 maçla tamamlandı.

Ligde 5. haftanın son gününde A ve B liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçında Portekiz konuk ettiği Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçtan önce Portekiz, milli takıma veda eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun giydiği klasik 7 numaralı formanın tasarımını emekliye ayırarak çizgili 7 kullanımına geçti. Çizgili 7 numaralı formayı geçici olarak 22 yaşındaki Carlos Forbs devralırken formanın kalıcı sahibinin ise sakatlığı bulunan Galatasaraylı Rafael Leao olması bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçları ise 17 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

4. Grup:

Norveç-Galler: 3-1

Portekiz-Danimarka: 1-4

- B Ligi

2. Grup:

Gürcistan-Macaristan: 0-2

Kuzey İrlanda-Ukrayna: 1-0

3. Grup:

Kosova-İsrail: 0-0

Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

4. Grup:

İsveç-Bosna Hersek: 3-2

Romanya-Polonya: 2-1

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #BOSNA HERSEK #KUZEY İRLANDA #RAFAEL LEAO #CRİSTİANO RONALDO #DANİMARKA #GALLER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA