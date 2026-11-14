Ümit Milli Takım avantajı kaçırdı

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ÜMİT Milli Futbol Takımımız, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu. Rize'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererkenEgemen Korkmaz'ın ekibi, karşılaşmanın rövanşına 17 Kasım Salı günü deplasmanda çıkacak. Turu geçen taraf, 16 Haziran 3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.