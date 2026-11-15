A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında İspanya, İngiltere'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.
VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev alacak.
İspanya - İngiltere karşılaşması şifresiz olarak A Haber'den canlı yayınlanacak.
Zorlu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.
Heyecan dolu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İspanya: Simon, Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Fabian Ruiz, Pino, Baena, Ferran Torres.
İngiltere: Pickford, Alexander Arnold, Quansah, Burn, Hall, Rice, Elliot Anderson, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.