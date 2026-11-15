Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:17 Son Güncelleme: 15.11.2026 19:18

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 6. haftasında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka canlı yayınla A Haber’de!

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında İspanya, İngiltere'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

Heyecan dolu maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev alacak.

İspanya - İngiltere karşılaşması şifresiz olarak A Haber'den canlı yayınlanacak.

Zorlu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.

Heyecan dolu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İspanya: Simon, Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Fabian Ruiz, Pino, Baena, Ferran Torres.

İngiltere: Pickford, Alexander Arnold, Quansah, Burn, Hall, Rice, Elliot Anderson, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #İSPANYA #İNGİLTERE #A HABER

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İspanya - İngiltere maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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