A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Hırvatistan - Çekya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında Çekya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Opus Arena'da oynanacak.
Zorlu müsabakada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Gonçalo Freire üstlenecek.
VAR'da Tiago Martins, AVAR'da ise Andre Narciso görev alacak.
Hırvatistan ile Çekya arasındaki karşılaşma şifresiz olarak A Para'dan yayınlanacak.
Heyecan dolu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.
Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Smolcic, Vuskovic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Baturina, Petar Sucic, Vlasic, Matanovic.
Çekya: Kovar, Coufal, Zima, Chaloupek, Jurasek, Cerv, Kral, Hlozek, Ambros, Provod, Naderi.