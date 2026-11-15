A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Belçika - İtalya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Belçika, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında İtalya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.

VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Kristoffer Hagenes görev alacak.

Belçika ile İtalya arasındaki karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kritik müsabaka saat 22.45'te başlayacak.

Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Godts, Moreira, De Ketelaere.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Barella, Sebastiano Esposito, Cambiaghi, Francesco Esposito.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör