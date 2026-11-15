A Spor Canlı İzle | Zenit – Trabzonspor maçı! Ne zaman, saat kaçta?

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, liglere verilen milli arada hazırlıklarını özel maç ile sürdürüyor.
Bordo-mavililer, özel maçta Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit ile kozlarını paylaşıyor.
Zenit – Trabzonspor karşılaşması St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanacak.
Zenit ile Trabzonspor arasındaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Bordo-mavili taraftarların merakla beklediği özel maç A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Zenit:
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ferhat Yağız Usta, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Mendy, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Oğuzhan Ertem, Emir Aslan, Umut Nayir.