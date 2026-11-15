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Giriş Tarihi: 15.11.2026 14:36 Son Güncelleme: 15.11.2026 14:43

A Spor Canlı İzle | Zenit – Trabzonspor maçı! Ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, liglere verilen milli arada Rusya temsilcisi Zenit’e konuk oluyor. Özel maç A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

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A Spor Canlı İzle | Zenit – Trabzonspor maçı! Ne zaman, saat kaçta?
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Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, liglere verilen milli arada hazırlıklarını özel maç ile sürdürüyor.

Bordo-mavililer, özel maçta Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit ile kozlarını paylaşıyor.

Zenit – Trabzonspor karşılaşması St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanacak.

Zenit ile Trabzonspor arasındaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Bordo-mavili taraftarların merakla beklediği özel maç A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Zenit:

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Ferhat Yağız Usta, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Mendy, Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Oğuzhan Ertem, Emir Aslan, Umut Nayir.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZENİT #TRABZONSPOR #THOMAS REİS #A SPOR

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A Spor Canlı İzle | Zenit – Trabzonspor maçı! Ne zaman, saat kaçta?
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