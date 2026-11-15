ATV Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Fransa - Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Kritik karşılaşma Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ile Ian Hussin üstlenecek.
VAR'da Darren England, AVAR'da ise Michael Salisbury görev alacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Doue, Barcola.
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.