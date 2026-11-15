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Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:21

ATV Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Fransa - Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 6. haftasında Fransa ile Türkiye karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı müsabaka ATV’den canlı yayınlanacak.

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ATV Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Fransa - Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek. Kritik karşılaşma Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ile Ian Hussin üstlenecek.

VAR'da Darren England, AVAR'da ise Michael Salisbury görev alacak.

Kritik karşılaşma ATV'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Fransa ile Türkiye arasındaki zorlu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.

Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Doue, Barcola.

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FRANSA #TÜRKİYE #ATV #ULUSLAR LİGİ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

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ATV Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Fransa - Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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