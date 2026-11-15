Berke Özer: Önümüzde Avrupa Şampiyonası var!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'ndan Berke Özer müsabakanın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Berke Özer, "Takım olarak sahada bence dünyanın en iyi takımlarına karşı bu performansı göstermek, gelecek adına daha umutlu bakmamızı, kendimize güvenmemizi, neler başarabileceğimizi unutmamamız gerektiğini gösterdik" dedi.

Berke Özer şu şekilde devam etti: "Keşke puan alabilseydik, hak ettik de baktığınız zaman. Bugün bence hem ülkemize daha da önemlisi kendimize neleri başarabileceğimizi hatırlatmış olduk ama kaybettiğimiz için üzgünüm. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bu maçın verdiği güvenle o maçlarda mücadele etmeye hazırız."

Berke Özer son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için çok üzgünüz. Her maçtan önce konuştuğumuz şey, 'daha fazla kaybedemeyiz artık' diyoruz, bunun bilinciyle sahaya çıkıyoruz. Çok üzülüyoruz. Birbirimize çok güveniyoruz. 1 maçlık, 1 turnuvalık değil, önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hayatta zor zamanlar, kötü dönemler olur. İyi günde herkes aile olduğunu söyler. Düştüğünde, kötü günde kim seninle beraber o önemli. Bu takımda bu var."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör