Bölgesel Amatör Lig maçında korkutan anlar

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Bölgesel Amatör Lig'de Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, kısa süreli paniğe neden oldu. Nusaybin'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı. Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.