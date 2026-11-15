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Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:00

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 12'nci hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Yarını izinli geçirecek sarı-lacivertliler, çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
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