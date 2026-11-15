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Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:50

Göztepe'de Rhaldney ikinci baharı yaşıyor

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sene kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney, bu sezon adeta takımın bel kemiği oldu.

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Göztepe’de Rhaldney ikinci baharı yaşıyor
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Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Alverca'ya kiralanan, yaz döneminde de takımdan ayrılması gündeme gelen Rhaldney, ilk 11 haftada gösterdiği performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Özellikle Nijeryalı oyuncu Anthony Dennis'in satılmasıyla takımda orta saha alternatifleri arasında bulunan Rhaldney, bu sezon transfer edilen orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin'le girdiği forma rekabetini de önde bitirdi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçın tamamında oynarken, 9 kez sahaya ilk 11'de çıktı. Rhaldney 1 kez de ağları havalandırıp hücuma katkıda bulundu. Portekiz'e gönderilip tekrar Göztepe'ye dönen oyuncu kendisine verilen ikinci şansı çok iyi değerlendirmiş oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Göztepe'de Rhaldney ikinci baharı yaşıyor
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