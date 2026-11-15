Maç Özeti İzle | Hırvatistan, Çekya’yı 87’de yıktı!

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında Çekya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Opus Arena'da oynandı.
Zorlu müsabakada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çaldı. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Gonçalo Freire üstlendi.
VAR'da Tiago Martins, AVAR'da ise Andre Narciso görev aldı.
Hırvatistan ile Çekya arasındaki karşılaşma şifresiz olarak A Para'dan yayınlandı.
Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 galip geldi.
Hırvatistan'ın gollerini 2. dakikada Ivan Perisic ile 87. dakikada Lovro Majer kaydetti. Çekya'da fileleri 84. dakikada Adam Hlozek havalandırdı.
Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti ve grubunu 3. sırada tamamladı.
Çekya ise grup aşamasında puanla tanışamayarak 0 puanla son sırada yer aldı.
Hırvatistan - Çekya: 2-1
Goller: 2' Ivan Perisic, 84' Adam Hlozek, 87' Lovro Majer
İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Petar Sucic, Perisic, Baturina, Beljo.
Çekya: Kinsky, Coufal, Vicek, Zima, Slama, Kral, Cerv, Sadilek, Hopi, Kabongo, Hlozek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Hırvatistan 1-0 Çekya (Ivan Perisic)
GOL İZLE | Hırvatistan 1-1 Çekya (Adam Hlozek)
GOL İZLE | Hırvatistan 2-1 Çekya (Lovro Majer)