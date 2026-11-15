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Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:14 Son Güncelleme: 16.11.2026 00:54

Maç Özeti İzle | Hırvatistan, Çekya’yı 87’de yıktı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 6. haftasında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Çekya’yı 2-1 mağlup etti.

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Maç Özeti İzle | Hırvatistan, Çekya’yı 87’de yıktı!
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Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında Çekya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Opus Arena'da oynandı.

Zorlu müsabakada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çaldı. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Gonçalo Freire üstlendi.

VAR'da Tiago Martins, AVAR'da ise Andre Narciso görev aldı.

Hırvatistan ile Çekya arasındaki karşılaşma şifresiz olarak A Para'dan yayınlandı.

Hırvatistan, Çekya karşısında 2-1 galip geldi.

Hırvatistan'ın gollerini 2. dakikada Ivan Perisic ile 87. dakikada Lovro Majer kaydetti. Çekya'da fileleri 84. dakikada Adam Hlozek havalandırdı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan puanını 6'ya yükseltti ve grubunu 3. sırada tamamladı.

Çekya ise grup aşamasında puanla tanışamayarak 0 puanla son sırada yer aldı.

Hırvatistan - Çekya: 2-1

Goller: 2' Ivan Perisic, 84' Adam Hlozek, 87' Lovro Majer

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Petar Sucic, Perisic, Baturina, Beljo.

Çekya: Kinsky, Coufal, Vicek, Zima, Slama, Kral, Cerv, Sadilek, Hopi, Kabongo, Hlozek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Hırvatistan 1-0 Çekya (Ivan Perisic)

GOL İZLE | Hırvatistan 1-1 Çekya (Adam Hlozek)

GOL İZLE | Hırvatistan 2-1 Çekya (Lovro Majer)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #HIRVATİSTAN #ÇEKYA #A PARA

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Maç Özeti İzle | Hırvatistan, Çekya’yı 87’de yıktı!
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