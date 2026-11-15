Maç Özeti İzle | İspanya liderlik maçında yıkıldı! İngiltere deplasmanda kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında İspanya, İngiltere'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma Metropolitano Stadyumu'nda oynandı.
Heyecan dolu maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.
VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev aldı.
İspanya - İngiltere karşılaşması şifresiz olarak A Haber'den canlı yayınlandı.
İngiltere, İspanya deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.
İngiltere'nin gollerini 45. dakikada penaltıdan Harry Kane, 53. dakikada Ezri Konsa ile 57. dakikada Ben White kaydetti. İspanya'da fileleri 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 75. dakikada Nico Williams havalandırdı.
İngiltere'de 63. dakikada Elliot Anderson kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından İngiltere puanını 15'e yükseltti ve grubunu lider tamamladı.
Liderlik maçını kaybeden İspanya 15 puanda kaldı ve averajla ikinci sırada grubu noktaladı.
İspanya - İngiltere: 2-3
Goller: 45' Harry Kane (P), 53' Ezri Konsa, 57' Ben White, 65' Mikel Oyarzabal (P), 75' Nico Williams
Kırmızı kart: 63' Elliot Anderson
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz, Yamal, Baena, Oyarzabal.
İngiltere: Trafford, White, Konsa, Quansah, Hall, Anderson, Rice, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | İspanya 0-1 İngiltere (Harry Kane)
GOL İZLE | İspanya 0-2 İngiltere (Ezri Konsa)
GOL İZLE | İspanya 0-3 İngiltere (Ben White)
GOL İZLE | İspanya 1-3 İngiltere (Mikel Oyarzabal)
GOL İZLE | İspanya 2-3 İngiltere (Nico Williams)