Maç Özeti İzle | İspanya liderlik maçında yıkıldı! İngiltere deplasmanda kazandı

İngiltere, İspanya deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

İngiltere'nin gollerini 45. dakikada penaltıdan Harry Kane, 53. dakikada Ezri Konsa ile 57. dakikada Ben White kaydetti. İspanya'da fileleri 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 75. dakikada Nico Williams havalandırdı.

İngiltere'de 63. dakikada Elliot Anderson kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 15'e yükseltti ve grubunu lider tamamladı.

Liderlik maçını kaybeden İspanya 15 puanda kaldı ve averajla ikinci sırada grubu noktaladı.