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Giriş Tarihi: 15.11.2026 19:17 Son Güncelleme: 16.11.2026 00:47

Maç Özeti İzle | İspanya liderlik maçında yıkıldı! İngiltere deplasmanda kazandı

İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup’un 6. haftasında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçı kazanan taraf 3-2’lik skorla İngiltere oldu.

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Maç Özeti İzle | İspanya liderlik maçında yıkıldı! İngiltere deplasmanda kazandı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un 6. haftasında İspanya, İngiltere'yi konuk etti. Zorlu karşılaşma Metropolitano Stadyumu'nda oynandı.

Heyecan dolu maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.

VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev aldı.

İspanya - İngiltere karşılaşması şifresiz olarak A Haber'den canlı yayınlandı.

İngiltere, İspanya deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

İngiltere'nin gollerini 45. dakikada penaltıdan Harry Kane, 53. dakikada Ezri Konsa ile 57. dakikada Ben White kaydetti. İspanya'da fileleri 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 75. dakikada Nico Williams havalandırdı.

İngiltere'de 63. dakikada Elliot Anderson kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 15'e yükseltti ve grubunu lider tamamladı.

Liderlik maçını kaybeden İspanya 15 puanda kaldı ve averajla ikinci sırada grubu noktaladı.

İspanya - İngiltere: 2-3

Goller: 45' Harry Kane (P), 53' Ezri Konsa, 57' Ben White, 65' Mikel Oyarzabal (P), 75' Nico Williams

Kırmızı kart: 63' Elliot Anderson

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz, Yamal, Baena, Oyarzabal.

İngiltere: Trafford, White, Konsa, Quansah, Hall, Anderson, Rice, Bellingham, Rogers, Gordon, Kane.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | İspanya 0-1 İngiltere (Harry Kane)

GOL İZLE | İspanya 0-2 İngiltere (Ezri Konsa)

GOL İZLE | İspanya 0-3 İngiltere (Ben White)

GOL İZLE | İspanya 1-3 İngiltere (Mikel Oyarzabal)

GOL İZLE | İspanya 2-3 İngiltere (Nico Williams)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Maç Özeti İzle | İspanya liderlik maçında yıkıldı! İngiltere deplasmanda kazandı
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