Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri NBA'de Heat, Pistons'ı yenerek üst üste 4. maçını kazandı
Giriş Tarihi: 15.11.2026 12:21

NBA'de Heat, Pistons'ı yenerek üst üste 4. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Detroit Pistons'ı 137-117 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
NBA’de Heat, Pistons’ı yenerek üst üste 4. maçını kazandı
  • ABONE OL

Kaseya Center'da Pistons'ı ağırlayan Heat, Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, 1 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galip gelerek sezonun 7. maçını kazandı.

Ev sahibi ekipte Klay Thompson 26 ve Bam Adebayo 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. yenilgisini yaşayan Pistons'ta ise Cade Cunningham 33 ve Kevin Huerter 20 sayıyla oynadı.

NUGGETS, PELİCANS'I MAĞLUP ETTİ

Denver Nuggets, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 116-108'lik skorla geçti.

Konuk takımda Nikola Jokic 26 sayı, 8 ribaunt, 10 asist ve Jamal Murray 23 sayı, 7 ribaunt, 9 asistle sezonun 7. galibiyetinde öne çıktı.

Peş peşe 6 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta ise Zion Williamson 24 ve Saddiq Bey 16 sayı üretti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'de Heat, Pistons'ı yenerek üst üste 4. maçını kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA