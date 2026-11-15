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Giriş Tarihi: 15.11.2026 22:31

Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi!

Sakaryaspor, teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Sakaryaspor’da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi!
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2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son müsabakasında, evinde Ankara Demir'e 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip son üç maçında mağlup oldu. Sakaryaspor, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAKARYASPOR
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Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi!
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