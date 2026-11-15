Sergen Yalçın ilk 11 tercihinin sebeplerini açıkladı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Sergen Yalçın müsabaka öncesi şu sözleri dile getirdi:

"3 günde 2 maç oynuyoruz. Uğurcan yok kadroda. Ferdi sakatlıktan sonra geçen maç oynadı, bu maç ciddi risk vardı, son 20 dakikada kullanabiliriz.

5'li bir savunma. İlk maçı da böyle oynamıştık. Biraz daha korumacı, kontrollü başlamak istiyoruz. Oyunu tutmaya çalışacağız. Oyunun devamında hamlelerle sonuca gidebiliriz. Öyle bir plan da var aklımızda. Hakan, İsmail, Can başladık. Öbür türlü tutucu kalacaktık orta sahada. O yüzden 3-6 gibi başladık. Can orayı seven bir oyuncu.

Geçen maç Enes ile oynadık ama ufak bir kas problemi de var. Deniz'i kullanıyoruz çünkü baskı yersek uzun oynayacağız. Topun orada kalmasını sağlayabiliriz. Bundan sonraki maçlarda, rakibe göre oyun formatı belirliyoruz. Geçen maç başka format, bu maç başka format. Biraz da deneme yapıyoruz. Bugün için bu planın doğru olabileceğini düşündüm."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör