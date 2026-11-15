Sergen Yalçın: Milli takımımız hak ettiği yere gelecek!

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar bulmalarına karşın mağlup olduklarını söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.

Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.