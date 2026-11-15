TFF’den Uğurcan Çakır açıklaması! Kadroya neden alınmadığı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, Fransa maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğurcan Çakır'ın durumuna dair bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir.

Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

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