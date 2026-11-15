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Giriş Tarihi: 15.11.2026 21:52

TFF’den Uğurcan Çakır açıklaması! Kadroya neden alınmadığı belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın Fransa maçı kadrosuna alınmayan Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu.

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TFF’den Uğurcan Çakır açıklaması! Kadroya neden alınmadığı belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 6. haftasında A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Uğurcan Çakır, Fransa maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğurcan Çakır'ın durumuna dair bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir.

Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UĞURCAN ÇAKIR #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #FRANSA
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TFF’den Uğurcan Çakır açıklaması! Kadroya neden alınmadığı belli oldu
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