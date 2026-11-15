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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:22 Son Güncelleme: 15.11.2026 17:24

Volkan Demirel imzayı atıyor! Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Başkan Memik Yılmaz, Volkan Demirel ile prensipte anlaşma sağladıklarını açıkladı.

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Volkan Demirel imzayı atıyor! Anlaşma sağlandı
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Teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor.

Volkan Demirel, Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Volkan Demirel ile prensipte anlaşma sağlandığını duyurdu.

Memik Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Memik Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak saha kenarında ilk deneyimini yaşayan Volkan Demirel daha sonra Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GAZİANTEP FK #VOLKAN DEMİREL #SÜPER LİG #ORHAN AK

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Volkan Demirel imzayı atıyor! Anlaşma sağlandı
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