Volkan Demirel imzayı atıyor! Anlaşma sağlandı

Memik Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Memik Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak saha kenarında ilk deneyimini yaşayan Volkan Demirel daha sonra Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

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