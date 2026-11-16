Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Almanya - Hollanda maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:57 Son Güncelleme: 16.11.2026 18:59

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Almanya - Hollanda maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un 6. maçında Almanya, Hollanda’yı konuk edecek. Kritik maç canlı yayınla A Haber’de!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Almanya - Hollanda maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
  • ABONE OL

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak. VAR'da Marco Di Bello görev alacak.

Almanya - Hollanda karşılaşması A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.

Almanya ile Hollanda arasındaki maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Almanya: ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Nmecha, Wirtz, Karl, Scherhant, Havertz.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van de Ven, Timber, Koopmeiners, Veerman, Reijnders, Summerville, Gakpo, Malen.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ALMANYA #HOLLANDA #A HABER #ULUSLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Almanya - Hollanda maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA