A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Almanya - Hollanda maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalacak. VAR'da Marco Di Bello görev alacak.
Almanya - Hollanda karşılaşması A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Zorlu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.
Almanya ile Hollanda arasındaki maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Almanya: ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Kimmich, Nmecha, Wirtz, Karl, Scherhant, Havertz.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van de Ven, Timber, Koopmeiners, Veerman, Reijnders, Summerville, Gakpo, Malen.