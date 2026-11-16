A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - İskoçya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. haftasında İskoçya'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Kybunpark'ta oynanacak.
Kritik müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. VAR'da ise Erwin Blank görev alacak.
İsviçre - İskoçya karşılaşması saat 22.45'te başlayacak.
Zorlu müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi, Zakaria, Freuler, Rieder, Ndoye, Aebischer, Embolo.
İskoçya: Gunn, Doak, Porteaus, Graham, Tierney, Robertson, Ferguson, Gilmour, McGinn, McTominay, McBurnie.