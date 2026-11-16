Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - İskoçya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:47

A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - İskoçya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup’un 6. haftasında İsviçre ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Dev maç canlı yayınla A Para’da!

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A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - İskoçya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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İsviçre, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 6. haftasında İskoçya'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Kybunpark'ta oynanacak.

Kritik müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. VAR'da ise Erwin Blank görev alacak.

İsviçre - İskoçya karşılaşması saat 22.45'te başlayacak.

Zorlu müsabaka A Para'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İsviçre: Kobel, Athekame, Elvedi, Akanji, Britschgi, Zakaria, Freuler, Rieder, Ndoye, Aebischer, Embolo.

İskoçya: Gunn, Doak, Porteaus, Graham, Tierney, Robertson, Ferguson, Gilmour, McGinn, McTominay, McBurnie.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #İSVİÇRE #A PARA
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A Para Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde İsviçre - İskoçya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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