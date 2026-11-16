Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan - Sırbistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:54 Son Güncelleme: 16.11.2026 19:00

A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan - Sırbistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un 6. maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu maç canlı yayınla A Spor’da!

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan - Sırbistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. maçında Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. VAR'da ise Stuart Attwell görev yapacak.

Yunanistan - Sırbistan karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Heyecan dolu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.

Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Yunanistan: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tzimikas, Zafeiris, Triantis, Karetsas, Tzolis, Douvikas, Pavlidis.

Sırbistan: Vanja Milinkovic Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev, Lukic, Sergej Milinkovic Savic, Samardzic, Dusan Tadic, Cvetkovic.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #YUNANİSTAN #SIRBİSTAN #A SPOR

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A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan - Sırbistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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