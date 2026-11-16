A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan - Sırbistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 6. maçında Yunanistan ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. VAR'da ise Stuart Attwell görev yapacak.
Yunanistan - Sırbistan karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Heyecan dolu müsabaka saat 22.45'te başlayacak.
Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Yunanistan: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tzimikas, Zafeiris, Triantis, Karetsas, Tzolis, Douvikas, Pavlidis.
Sırbistan: Vanja Milinkovic Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev, Lukic, Sergej Milinkovic Savic, Samardzic, Dusan Tadic, Cvetkovic.