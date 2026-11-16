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Giriş Tarihi: 16.11.2026 20:59

Ankaragücü, İlker Avcıbay ile anlaşma sağladı.

Ankaragücü teknik direktörlük görevi için İlker Avcıbay'ı renklerine bağladı.

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Ankaragücü, İlker Avcıbay ile anlaşma sağladı.
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2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Recep Karatepe'den boşalan teknik direktörlük görevine İlker Avcıbay getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın İlker Avcıbay ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştır. Sayın İlker Avcıbay'a MKE Ankaragücü ailemize hoş geldin diyor; sarı-lacivert armamız altında üstleneceği görevde kendisine ve ekibine başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü, Kırmızı Grup'ta oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ANKARAGÜCÜ
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Ankaragücü, İlker Avcıbay ile anlaşma sağladı.
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