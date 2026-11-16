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Giriş Tarihi: 16.11.2026

Aslan’da kırmızı alarm!

Osimhen ve Leao’nun ardından kaleci Uğurcan da A Milli Takım’da sakatlandı. Tecrübeli eldiveni, Samsun maçına yetiştirmek için doktorlar seferber oldu

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Aslan’da kırmızı alarm!
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Belçika maçında sakatlık yaşayan ve omzundaki ağrıları nedeniyle karşılaşmanın ardından İzmir'de MR'ı çekilen Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli futbolcumuz Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı. G.Saray eldiveninin, ligde cumartesi günkü Samsun maçında oynamasının şüpheli olduğu bildirildi. G.Saray'da Osimhen ve Leao'nun ardından sakatlık sayısı 3'e çıktı.

TORREİRA'DAN YEŞİL IŞIK
Torreira, Uruguay'ın La Bombonera'da Arjantin'i 2-1 yendiği maçın ardından ağzındaki baklayı çıkardı. Boca Juniors hayranlığıyla bilinen G.Saray'ın tecrübeli orta sahası "Boca Juniors'un sahasında oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak eşsiz bir duygu. Bu anın tadını çıkarmalıyız" dedi. Bu açıklamalar Arjantin basınında geniş yankı buldu ve Torreira'nın hayallerini süsleyen Boca'ya göz kırptığı yorumları yapıldı. Torreira'nın, G.Saray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#UĞURCAN ÇAKIR #BOCA JUNİORS
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Aslan’da kırmızı alarm!
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