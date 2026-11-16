Belçika, İtalya’yı sahadan sildi

Uluslar A Ligi 1. Grup'taki diğer karşılaşmada Belçika
sahasında İtalya
'yı 4-1 mağlup etti. A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan dev kapışmada ev sahibinin gollerini 15'te De Cuyper, 22'de Ngoy, 26'da Doku ve 80'de Moreira kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 11'de Pio Esposito'dan geldi. Diğer sonuçlar: A LİGİ GRUP 3 Hırvatistan-Çekya: 2-1, İspanyaİngiltere: 2-3, C LİGİ GRUP 1 Belarus-Arnavutluk: 0-2, Finlandiya-San Marino: 7-2, C LİGİ GRUP 2 G.Kıbrıs- Karadağ: 1-4, Letonya-Ermenistan: 0-0.