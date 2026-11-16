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Giriş Tarihi: 16.11.2026 19:25

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının bilet fiyatları belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Gürcistan'da ev sahibi olarak oynayacağı maç öncesi bilet fiyatlarını açıkladı.

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Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının bilet fiyatları belli oldu!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği mücadelenin biletleri yarın satışa çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.

Biletler, tkt.ge isimli internet sitesi üzerinden ya da Tüpraş Stadı'nda bulunan bilet gişelerinden alınabilecek.

Yarın TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:

Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari

Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari

Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari

Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının bilet fiyatları belli oldu!
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