Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA'dan Kayserispor kararı! Resmen açıklandı
Giriş Tarihi: 16.11.2026 16:39

FIFA'dan Kayserispor kararı! Resmen açıklandı

Kayserispor ile Indrit Tuci arasında FIFA'ya taşınan dosyada karar çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
FIFA’dan Kayserispor kararı! Resmen açıklandı
  • ABONE OL

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Dairesi, Kayserispor ile eski oyuncusu Indrit Tuci arasındaki alacak davasında kararını verdi.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Dairesi; 26 yaşındaki Arnavut futbolcuya 105 bin Euro ödenmesine karar verirken, Kayserispor'un da 30 bin dolar para cezasına çarptırılmasına ve ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 sezonunda kulübümüzde forma giyen futbolcu Indrit Tuci tarafından kulübümüz aleyhine FIFA nezdinde açılan alacak davası sonuçlanmıştır. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi tarafından 12 Kasım 2026 tarihinde verilen, FPSD-26009 dosya numaralı karar kapsamında; Futbolcuya ödenmemiş ücret alacakları nedeniyle toplam 105.000 Euro ve ilgili tarihlerden itibaren yıllık %5 faiz ödenmesine kulübümüze ayrıca 30.000 ABD Doları para cezası ve ihtar yaptırımı uygulanmasına, kararda belirtilen süre içerisinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve futbolcunun talepte bulunması hâlinde kulübümüze en fazla üç tam ve ardışık transfer dönemi boyunca yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FIFA #KAYSERİSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA'dan Kayserispor kararı! Resmen açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA