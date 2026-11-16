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Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:26 Son Güncelleme: 16.11.2026 15:43

Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti

Galatasaray, Samsunspor maçının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

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Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada oynayacağı Samsunspor maçının RAMS Park'taki bakım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmıştır.

Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz.

Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır" denildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
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