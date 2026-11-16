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Giriş Tarihi: 16.11.2026 22:40

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun istifa mektubu ortaya çıktı!

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Abdullah Kavukcu'nun istifa mektubu ortaya çıktı.

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Galatasaray’da Abdullah Kavukcu’nun istifa mektubu ortaya çıktı!
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekillği ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Abdullah Kavukcu, yönetime sunduğu istifa mektubunu yayınladı.

Abdullah Kavukcu'nun istifa mektubu şu şekilde:

"Sayın Başkanımızın uyguladığı yöntem ve tercihleri nedeniyle birçok kez almayı düşündüğüm, ancak Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek vazgeçtiğim istifa kararını ne yazık ki geldiğimiz noktada Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaatlerinden ziyade kendi şahsi pozisyonlarını önceleyen kimi çevreler tarafından kurulan kumpaslar ve organize iftiraların birikimiyle ve aşırı tahrik sonucunda istemsizce Galatasaray değerlerine uymayan bir davranışı sergilediğim için üzgün olduğumu belirterek, Galatasaray gelenek göreneklerine olan saygım ve her şeyden önce Galatasaray'ımızın menfaatlerini düşünerek alıyorum ve bu kararın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #ABDULLAH KAVUKCU
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Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun istifa mektubu ortaya çıktı!
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